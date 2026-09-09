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Жительница Волгоградской области отсидит шесть лет за убийство сожителя

Общество 09.09.2026 10:08
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09.09.2026 10:08


Жительница г. Фролово Юлия Р. получила реальный срок за убийство сожителя. Преступление, как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, случилось на почве ревности.

Приговором Фроловского городского суда Волгоградской области женщина проведёт ближайшие шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Известно, что 2 июня 2026 года осужденная вместе со своим сожителем распивали алкогольные напитки. Разгоревшийся конфликт, причиной которого стала ревность, привёл к тому, что дама схватила кухонный нож и нанесла им два удара в спину мужчине. Полученные травмы оказались смертельными. В ходе судебных разбирательств Юлия Р. настаивала, что действовала исключительно в рамках необходимой обороны. Но было учтено то, что следы преступления осужденная пыталась скрыть. В итоге суд вынес обвинительный приговор.

фото: Фроловский городской суд

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