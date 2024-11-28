На видео попал момент ДТП с четырьмя погибшими на трассе под Волгоградом





28 ноября в ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали подробности жуткой аварии на федеральной трассе Р-22 «Каспий». Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло по вине 51-летнего водителя автомобиля Chery, который выехал на встречную полосу. Момент столкновения попал на кадры видеорегистратора.







- На 885-м километре автомобильной трассы водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF под управлением водителя 1958 года рождения. В результате ДТП водитель Chery, а также трое его пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой помощи. Ещё один пострадавший доставлен в медицинское учреждение, — рассказал журналистам врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области Владимир Захаров.

Напомним, как ранее сообщала редакция, авария произошла в 16:00. Из-за ДТП на месте на участке федеральной автотрассы был введён реверсный режим движения автомобилей.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области