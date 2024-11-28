Происшествия

Двое детей и двое взрослых погибли в автокатастрофе под Волгоградом

Происшествия 28.11.2024 17:10
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28.11.2024 17:10


В Иловлинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло вечером 28 ноября на 886-м километре трассы Р-22 «Каспий».



– По предварительным данным, на федеральной автодороге столкнулись легковой и грузовой автомобили. Четыре человека погибли, ещё один доставлен с травмами в больницу, – сообщили в главке полиции.

Также сообщается, что к месту аварии для установления всех обстоятельств выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты автотехники главка и следовали.


Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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