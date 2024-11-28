Двое детей и двое взрослых погибли в автокатастрофе под Волгоградом





В Иловлинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло вечером 28 ноября на 886-м километре трассы Р-22 «Каспий».





– По предварительным данным, на федеральной автодороге столкнулись легковой и грузовой автомобили. Четыре человека погибли, ещё один доставлен с травмами в больницу, – сообщили в главке полиции.

Также сообщается, что к месту аварии для установления всех обстоятельств выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты автотехники главка и следовали.





Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области