



В Дзержинском районе Волгограда городские службы готовятся к очередному этапу строительства новой круговой развязки на пересечении ул. Покрышкина и ул. Гамзатова. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне муниципальное предприятие «Южное» объявило об отборе подрядчика, которому предстоит обустроить здесь новый тротуар.

Согласно проектно-сметной документации, работы будут выполнены для обеспечения безопасности дорожного движения. В смету включено обустройство нового асфальтового покрытия пешеходных зон в рамках реализации проекта по реконструкции перекрёстка.

На эти цели выделено 2 млн рублей. Исполнитель работ будет объявлен в ближайшие дни по итогу процедуры о закупке услуг у единственного поставщика.

Напомним, об открытии в Дзержинском районе новой круговой развязки власти сообщали 11 ноября. Для производства основных работ муниципалитет вводил ограничения на проезд автомобильного транспорта 9 и 10 ноября.

Фото из архива ИА «Высота 102»