В Волгограде открыли круговую развязку на ул. Расула Гамзатова





В Дзержинском районе Волгограда завершилась реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Расула Гамзатова и ул. Хорошева. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь здесь внедрена круговая схема движения автомобилей.

– Реконструкция развязки с увеличением проезжей части до двух полос проводится в связи с завершающей стадией строительства двух новых участков дорог по ул. Расула Гамзатова и Хорошева – после ввода их в эксплуатацию данный перекресток обеспечит удобный выезд для жителей из густонаселенных жилых микрорайонов на Вторую продольную магистраль, – подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, ранее редакция сообщала о приостановке движения на данном перекрёстке, что было необходимо для производства строительных работ. За это время специалисты отфрезеровали старый асфальт и уложили новое покрытие. В течение ближайших дней специалистам предстоит нанести разметку и установить дорожные знаки. Центральную часть круговой развязки украсил орнамент в виде звезды из красного гранита.

Фото из архива ИА «Высота 102»