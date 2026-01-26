Административный арест на 5 суток назначен в Волгограде сотруднику коммерческой организации за публичную демонстрацию нацисткой атрибутики. Мужчина решил прогуляться по Красноармейскому району в немецком плаще с погонами унтер-офицера СС.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, волгоградца признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Установлено, что мужчина прогуливался в немецком плаще Бундесвера с погонами унтер-офицера времен третьего рейха нацистской Германии.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





