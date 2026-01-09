Транспорт

В Волгограде на 10 рублей подорожал проезд в речных трамвайчиках

Транспорт 09.01.2026 14:26
Сумма проезда на речных трамвайчиках в Волгограде с наступлением 2026 года увеличилась на 10 рублей. Новые контракты между «Городским центром управления пассажирскими перевозками» и компанией «Пассажирский порт Волгоград» с повышенными расценками были заключены еще в конце прошлого года.

Как ранее сообщалось, теперь на маршруте «Руднева — х. Бекетовский Перекат» полный билет будет стоить 80 рублей (+14,3%), детский – 50 рублей (+25%), багаж – 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Волгоград — Островная» за полный билет придется заплатить 115 рублей (+9,5%), за детский – 65 рублей (-4,4%), за багаж – 75 рублей (+11,9%).

Полный билет на речной трамвайчик «Красноармейск — Вязовая Грива» обойдётся пассажиру в 85 рублей (+13,3%), детский в 50 рублей (+16,3%), багаж – 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Тулака — х. Бобыли о. Сарпинский» стоимость полного билета стала 85 рублей (+13,3%), детского – 50 рублей (+16,3), багажа – 75 рублей (+11,9%).

Отметим, что данным видом транспорта пользуются преимущественно дачники и жители острова Сарпинский. 

