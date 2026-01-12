В Волгограде стал круглогодичным дачный автобус №48э

С 12 января в Волгограде дачный автобус №48э в круглогодичном режиме начал обслуживать жителей отдаленных территорий в Тракторозаводском районе. Как сообщили в мэрии, соответствующие изменения в схему движения внесены в соответствии с запросами местных жителей.

Автобусы маршрута №48э «ВГТЗ - Дачи» будут ходить по будним дням от конечной остановки «Ул. Дегтярева» по одноименной улице, а затем по улицам Шурухина, Латошинской, Героев Тулы, Николая Отрады и пр. им. В. И. Ленина до конечного пункта «Механический институт». Ежедневно будет 8 рейсов с 7:00 до 18:00. Расплатиться за проезд можно картами «Волна».

С сегодняшнего дня также поменялась схема движения маршрута №6а. Теперь он работает в границах ЖК «Санаторный» - ТРЦ «Акварель» - «Авиагородок».





