



25 января в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковушек. Поздней ночью на перекрёстке с ул. Мачтозаводской водитель одного из автомобилей спровоцировал аварию и скрылся.

- В 00:40 напротив д. 29 по ул. 40 лет ВЛКСМ водитель, управляя неустановленным автомобилем, на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Renault Logan, после чего с места происшествия скрылся, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии в больницу была доставлена 15-летняя школьница. В настоящее время личность лихача и его местонахождение устанавливает полиция.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области