Дороги в Волгоградской области посыпают реагентами 310 спецмашин

В Волгоградской области 310 единиц спецтехники устраняют последствия непогоды на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Уже израсходовано порядка 5,3 тысячи тонн противогололедных материалов.

Как уточнили в облкомдортрансе, 231 единица спецтехники работает на региональных и межмуниципальных дорогах. Особенно сложная ситуация в северо-западных и центральных районах региона, а также в Заволжье, где бушевала стихия. Здесь израсходовано свыше 3,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

На трассе Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда дежурят 36 спецмашин, которые обеспечивают проезд автотранспорта. На трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», Р260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» задействовано 43 единицы дорожной техники. Проезжую часть здесь также обрабатывают реагентами.

Фото: администрации Волгоградской области





