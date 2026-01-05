Транспорт

Дороги в Волгоградской области посыпают реагентами 310 спецмашин

05.01.2026 12:54
0
05.01.2026 12:54


В Волгоградской области 310 единиц спецтехники устраняют последствия непогоды на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Уже израсходовано порядка 5,3 тысячи тонн противогололедных материалов.

Как уточнили в облкомдортрансе, 231 единица спецтехники работает на региональных и межмуниципальных дорогах. Особенно сложная ситуация в северо-западных и центральных районах региона, а также в Заволжье, где бушевала стихия. Здесь израсходовано свыше 3,5 тысячи тонн противогололедных материалов. 

На трассе Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда дежурят 36 спецмашин, которые обеспечивают проезд автотранспорта. На трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», Р260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» задействовано 43 единицы дорожной техники. Проезжую часть здесь также обрабатывают реагентами.

Фото: администрации Волгоградской области


21:28
Волгоградцам с 1 марта разрешат позже оплачивать коммунальные услугиСмотреть фотографии
21:23
Росавиация 5 января закрыла небо над Волгоградом для полетовСмотреть фотографии
20:35
Каким волгоградским специалистам повысят зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
20:02
Отказавшихся улетать на юг лебедей отвезли в Анапу на поездеСмотреть фотографии
19:18
Чиновники, блогеры и олигарх: кого задерживали и судили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:58
Беспилотную опасность 5 января объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:44
Заслуженный юрист РФ Анатолий Мочалов скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» объявила о кадровых перестановкахСмотреть фотографии
17:28
СК и полиция занялись делом об избиении волгоградки из-за правнучкиСмотреть фотографии
16:51
Разлагающийся труп мужчины нашли в теплотрассе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:14
Непогода повредила три жилых дома в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
15:31
«Как в фильме ужасов»: в Волгограде лопнувшая труба с кипятком в МКД превратила новогоднюю ночь в адСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Каток в ЦПКиО Волгограда выдержал испытание дождем и плюсомСмотреть фотографии
13:57
Круглогодичный призыв в армию: когда, для чего и что изменится в 2026 годуСмотреть фотографии
12:54
Дороги в Волгоградской области посыпают реагентами 310 спецмашинСмотреть фотографии
12:22
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников отмечает 56-летие Смотреть фотографии
11:54
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:08
МЧС перед Рождеством проверяет волгоградские храмыСмотреть фотографии
10:45
Выплаты пострадавшим от БПЛА назначают в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
Опубликован график личного приема руководителей СУ СКР по Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
Свет после бурана вернули всем жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде 75 спецмашин чистят дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
08:00
Украинские БПЛА сбили в Волгоградской области до наступления ночиСмотреть фотографии
07:43
Медиаторов привлекут при рассмотрении дел о разводах в РоссииСмотреть фотографии
07:06
«Провели в аэропорту всю ночь»: волгоградцы больше 10 часов ожидают вылета в МосквуСмотреть фотографии
06:32
Угрозу атак БПЛА 5 января сняли в Волгоградской области спустя 13 часовСмотреть фотографии
06:12
В волгоградском аэропорту задерживаются 18 авиарейсовСмотреть фотографии
22:58
Росавиация открыла аэропорт Волгограда, 4 самолёта ушли на запасные аэродромыСмотреть фотографии
21:18
Атака дронов ВСУ на Волгоградскую область: ПВО уничтожила 3 беспилотникаСмотреть фотографии
21:04
До 20 увеличилось количество задержанных в Волгограде авиарейсовСмотреть фотографии
 