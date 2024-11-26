Борьба с коррупцией

Экс-чиновник мэрии Волжского обошелся коммерсанту в 70 тысяч

Борьба с коррупцией 26.11.2024 15:26
0
26.11.2024 15:26


В Волгоградской области коммерческая компания и ее руководитель оштрафованы постановлением мирового судьи за нарушение антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывшего муниципального служащего. 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, проверка надзорного ведомства выявила, что экс-сотрудник управления муниципального имущества администрации Волжского устроился на работу к коммерсанту, однако тот не сообщил об этом в течение положенного 10-дневного срока по месту его прежней службы. 

В этой связи прокуратура возбудила в отношении юрлица и его руководителя производство по ст. 19.29.КоАП РФ – незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего сотрудника муниципалитета. 

В итоге коммерческую фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей, а ее руководителя – на 20 тысяч.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
24.11.2024 20:44
Борьба с коррупцией 24.11.2024 20:44
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.11.2024 19:04
Борьба с коррупцией 22.11.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.11.2024 19:11
Борьба с коррупцией 20.11.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.10.2024 08:01
Борьба с коррупцией 23.10.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.10.2024 16:10
Борьба с коррупцией 21.10.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.10.2024 08:06
Борьба с коррупцией 16.10.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.10.2024 07:33
Борьба с коррупцией 15.10.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.10.2024 14:50
Борьба с коррупцией 14.10.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2024 09:19
Борьба с коррупцией 11.10.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.09.2024 09:52
Борьба с коррупцией 14.09.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.09.2024 10:24
Борьба с коррупцией 06.09.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.08.2024 07:10
Борьба с коррупцией 15.08.2024 07:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2024 16:33
Борьба с коррупцией 24.07.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2024 13:27
Борьба с коррупцией 18.07.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.07.2024 21:16
Борьба с коррупцией 08.07.2024 21:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:33
Волгоградские ватерполистки в Москве дважды проиграли лидеру чемпионата РоссииСмотреть фотографии
17:10
В Волжском матерям и вдовам передали награды погибших героев СВОСмотреть фотографии
16:53
Площадку для снега за 300 тыс. рублей создали в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
16:25
ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовыхСмотреть фотографии
16:13
Волгоградский боец стал вице-чемпионом мира по смешанным единоборствам ММАСмотреть фотографии
16:04
Суд отправил в СИЗО саратовского стрелка АкопянаСмотреть фотографии
16:02
Бросившая в деревне сына-инвалида волгоградка осуждена за присвоение его выплатСмотреть фотографии
15:43
Чиновники пообещали наказать двоих жителей ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Госавтоинспекция назвала виновника массовой аварии на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Экс-чиновник мэрии Волжского обошелся коммерсанту в 70 тысячСмотреть фотографии
14:54
Зачистят и заменят: в Волгограде потратят миллионы на новогоднее украшение городаСмотреть фотографии
14:46
Предприниматели смогут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» в отделениях банка ВТБСмотреть фотографии
14:15
Волгоградским чиновникам на 15% проиндексируют зарплату с 1 декабряСмотреть фотографии
13:39
В массовом ДТП на трассе Волгоград – Москва один человек погиб, один раненСмотреть фотографии
13:36
«Ротор» отменил развлечения на «Волгоград Арене» в память о Юрии КушнарёвеСмотреть фотографии
13:26
«За ВДВ!»: в Волгограде прошел региональный турнир по панкратиону Смотреть фотографии
13:12
Волгоградский губернатор выразил соболезнования родным Марии ЛиманскойСмотреть фотографии
13:01
Трое парней пострадали во время стрельбы и драки в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области нашли 7 тонн неизвестного молокаСмотреть фотографии
12:01
«Молодое поколение, берегите Родину»: полиция Волгограда опубликовала архивное видео с Марией ЛиманскойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Хирург пообещал переделать многострадальный фонтан «Детский хоровод» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:39
Бочаров одобрил изменения в закон о «Рубеже Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
11:19
Волгоградцы смели с прилавков ювелирку на 3 миллиардаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградец отсидит два года за «хронические» взятки врачу-терапевтуСмотреть фотографии
10:42
Бизнес шаговой доступности: где найти коммерческие помещения с хорошим трафиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В сгоревшем доме под Волгоградом нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
10:37
Ночной гул сирен разбудил жителей юга ВолгоградаСмотреть фотографии
10:27
Определены сроки окончания навигации на ВДСК и шлюзах Волжской ГЭССмотреть фотографии
10:03
Массовые беспорядки со стрельбой сняли очевидцы на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
Знаменитая сталинградка и «Регулировщица Победы» Мария Лиманская умерла в возрасте 100 летСмотреть фотографии
 