Экс-чиновник мэрии Волжского обошелся коммерсанту в 70 тысяч

В Волгоградской области коммерческая компания и ее руководитель оштрафованы постановлением мирового судьи за нарушение антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывшего муниципального служащего.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, проверка надзорного ведомства выявила, что экс-сотрудник управления муниципального имущества администрации Волжского устроился на работу к коммерсанту, однако тот не сообщил об этом в течение положенного 10-дневного срока по месту его прежней службы.

В этой связи прокуратура возбудила в отношении юрлица и его руководителя производство по ст. 19.29.КоАП РФ – незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего сотрудника муниципалитета.

В итоге коммерческую фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей, а ее руководителя – на 20 тысяч.