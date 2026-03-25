Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Суперфинал СКФО и ЮФО по баскетболу: «Динамо» – «Сталинград»

По итогам регулярного этапа чемпионата Северо‑Кавказского и Южного федеральных округов (СКФО и ЮФО) по баскетболу среди женских команд волгоградское «Динамо» досрочно обеспечило себе первое место в турнирной таблице. Впереди – суперфинал в Ессентуках, где команда вновь встретится со своими землячками – «Сталинградом».

Заключительный тур регулярного этапа прошёл в Черкесске, и команды завершили его с разными результатами.

Первый матч тура между двумя волгоградскими коллективами завершился поражением «Динамо» со счётом 57:76. Главный тренер бело‑голубых Татьяна Астафьева отметила, что ключевой проблемой стала низкая реализация бросков: команда не смогла реализовать свои атакующие возможности на должном уровне.

У «Сталинграда» фееричную игру показала Мария Романенко, набравшая 24 очка. Также отличились Арина Филиппова и две Полины – Осиповская и Нечай, забросившие по 11 очков каждая.

У «Динамо» лучшими стали: Елизавета Воронцова – 21 очко, Надежда Лебедева и Галина Ляшенко – по 12 очков.

Во втором матче тура «Динамо» продемонстрировало свой истинный потенциал, уверенно обыграв хозяек площадки – команду «Эльбрус» – со счётом 79:59. Эта победа подчеркнула глубину состава и способность команды не реагировать на внешние факторы.

Главной ударной силой у волгоградок стала Надежда Лебедева: она набрала 23 очка, сделала 9 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Елизавета Воронцова также показала высокий уровень: на её счету 17 очков, 5 подборов, 3 перехвата и 2 передачи.

Эти выступления подтвердили, что «Динамо» обладает сбалансированным составом, способным решать задачи в разных игровых ситуациях.

В заключительном матче тура «Сталинград» встречался с БК АПСНЫ (Республика Абхазия). Встреча завершилась убедительной победой волгоградской команды со счётом 93:37.

Уже с первых минут сталинградки взял игру под свой контроль, создав серьёзный отрыв в первой четверти – 5:22. Этот задел стал фундаментом итоговой победы. На протяжении всей игры волгоградские баскетболистки наращивали своё преимущество и даже в заключительной четверти не сбавили темпа, доведя разницу в счёте до более чем 50 очков.

Лучшими игроками у «Сталинграда» стали Мария Романенко и Полина Нечай, забросившие по 18 очков каждая.

Несмотря на поражение от «Сталинграда», «Динамо» сохранило лидерство в турнирной таблице и досрочно обеспечило себе первое место по итогам регулярного этапа. Это достижение стало результатом стабильной игры команды на протяжении всего сезона, а также способности адаптироваться к разным соперникам и условиям.

«Сталинград», в свою очередь, занял четвёртое место в турнирной таблице, что также является достойным результатом и даёт команде шанс проявить себя в плей‑офф.

Суперфинал чемпионата СКФО и ЮФО пройдёт в апреле в Ессентуках. В полуфинале «Динамо» вновь встретится с командой «Сталинград».

Для «Динамо» это шанс взять реванш за поражение в Черкесске и подтвердить статус фаворита. «Сталинград», в свою очередь, будет мотивирован доказать, что их победа не была случайностью.

Александр Веселовский

Фото: ВРРО «Областная Федерация Баскетбола»

Спорт 25.03.2026 13:12
