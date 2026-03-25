Соцфонд России разъяснил, с каких доходов работающие родители могут оформить семейную выплату – новую меру поддержки семей с детьми. Заявления на её получение можно будет подавать с 1 июня текущего года.

Специалисты поясняют, что эту выплату могут оформить семьи с небольшими доходами, которые воспитывают двух и более детей до 18 или 23 лет при их очном обучении. Выплату может оформить один из работающих родителей. При этом будет оцениваться финансовое и имущественное положение семьи.

К доходам, с которых определяется размер соцвыплаты, относятся доходы от деятельности фермерских хозяйств, частной практики, предпринимательской деятельности, авторские гонорары, денежное довольствие военнослужащих, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер и продовольственное обеспечение.

При этом срок трудовой деятельности в данном случае не важен. Главное, чтобы родитель был официально оформлен и получал доход, с которого уплачивался НДФЛ. Должники по алиментам и лишенные родительских прав такую выплату оформить не могут.

