174 волгоградских артиста вышли досрочно на пенсию

Представители творческих профессий, работающие в театрах оперы и балета, цирках и театрах, могут досрочно выйти на заслуженный отдых. В волгоградском отделении Соцфонда напомнили, что для этого им нужно отработать от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой деятельности и иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов.