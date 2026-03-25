174 волгоградских артиста вышли досрочно на пенсию

Представители творческих профессий, работающие в театрах оперы и балета, цирках и театрах, могут досрочно выйти на заслуженный отдых. В волгоградском отделении Соцфонда напомнили, что для этого им нужно отработать от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой деятельности и иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Акробатам в цирке страховая пенсия по старости назначается независимо от возраста, если имеется не менее 15 лет специального стажа. Солист балета также должен отработать на сцене театра оперы и балета 15 лет. Артистам балета необходимо 20 лет стажа, артистам-кукловодам в театрах кукол — 25 лет, артистам хора профессиональных художественных коллективов — 30 лет.
В Волгоградской области этим правом воспользовались 174 человека.
