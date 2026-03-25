Огромный долг и 35 штрафов: у волгоградки арестовали люксовый «Ягуар»

Автомобиль «Ягуар» арестовали и изъяли за долги у жительницы Краснооктябрьского района Волгограда. Женщина гоняла на люксовом авто, нарушая правила дорожного движения. Также она не погашала свой кредит.

Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, в общей сложности волгоградка не оплатила 35 штрафов за нарушение ПДД, а общая сумма ее долгов составила 2 миллиона рублей. Добровольно погашать их она не собиралась.

Судебные приставы установили, что женщина является владелицей люксовой иномарки. Они арестовали и изъяли машину, так как денег у волгоградки для того, чтобы погасить долги на месте, не оказалось. Сотрудники органа принудительного исполнения готовят автомобиль к оценке и реализации.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





