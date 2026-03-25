25 марта в Волгограде прошло заседание президиума местного политсовета отделения партии «Единая Россия» под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона поручил функционерам заняться оптимизацией мер поддержки и социальной реабилитации бойцов СВО.

На текущий момент в Волгоградской области действуют более полусотни региональных мер, которые охватывают не только военнослужащих, но и членов их семей. Однако, по мнению руководителя, созданная система ещё требует улучшения и повышения эффективности. Эта работа должна проводиться властями совместно с участниками СВО, общественниками, представителями фонда «Защитники Отчества».

Уже сейчас в регионе уделяется особое внимание развитию инфраструктуры для реабилитации бойцов. В настоящее время определены опорные центры медицинской реабилитации, которые активно дооснащаются оборудованием, создаётся сеть отделений ранней медицинской реабилитации.

За последнее время введены в строй две новые поликлиники с расширенными возможностями по реабилитации в Волгограде и Светлоярском районе. Завершается строительство ещё одной поликлиники в Камышине. В Советском районе Волгограда на площадке больницы №7 строится новое реабилитационное отделение. Финиширует подготовка к строительству многофункционального центра для помощи военнослужащим, членам их семей.

На базе больницы №3 в Волгограде формируется реабилитационный центр с расширенными протезно-ортопедическими возможностями, аналогичный центр создаётся и на площадке больницы №12. В Волго-Ахтубинской пойме планируется к созданию специализированный пансионат в том числе и для ветеранов боевых действий.

Отметим, по итогу заседания губернатор поручил сформировать в рамках рабочей группы президиума политсовета новую комиссию во главе с Владимиром Шкариным, куда также войдут Наталья Семенова, председатель облкомздрава Анатолий Себелев, председатель облкомсоцзащиты Ольга Васильева, председатель комитета по образованию, науке и культуре Волгоградской областной думы Зина Мержоева, председатель комитета по социальной политике, вопросам семьи, демографии, делам ветеранов и участников боевых действий Мария Аплеталина. Новый орган займётся выработкой предложений по повышению эффективности оказываемой помощи.

