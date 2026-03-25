Мобильные офисы ФНС примут жителей Дубовки, Котово и Даниловки





В Волгоградской области в период проведения декларационной кампании 2026 года мобильные офисы приема налогоплательщиков будут работать в Котово, Даниловке и Дубовке. Как сообщает ИА «Высота 102», жители этих райцентров, а также Волгограда, смогут получить консультации специалистов в начале апреля.

В ближайшее время мобильные офисы пройдут:

Котово – 8 апреля с 10-00 до 15-00 – на базе отдела по работе с заявителями МФЦ Котовского района (ул. Победы, 25);

Даниловка – 8 апреля с 09-00 до 12-00 на базе администрации Даниловского района (ул. Центральная, 7, малый зал);

Дубовка – 9 апреля с 10-00 до 12-00 – на базе отдела по работе с заявителями МФЦ Дубовского района (ул. Московская, 5).

В Волгограде в апреле жители региональной столицы могут озвучить свои вопросы налоговикам 9 - 10 апреля по адресам:

9 апреля с 14-30 до 17-30 – в МФЦ Дзержинского района: проспект им. Жукова, 125,

10 апреля с 14-30 до 16-30 – в МФЦ Краснооктябрьского района: ул. Богунская, 12,

10 апреля с 13-00 до 16-00 – в МФЦ Центрального района: ул. Комсомольская, 10.

– Участие в данных мероприятиях позволит гражданам без личного посещения инспекции получить ответы на вопросы по налогообложению, в том числе по декларированию доходов, полученных в 2025 году, об уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, – напоминают в УФНС России по Волгоградской области.

Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».