Кишечную палочку нашли в мясе птицы в Волгоградской области





С начала 2026 года в лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поступило 52 образца куриного мяса и субпродуктов птицы от местных птицефабрик. Однако не все исследованные пробы оказались безопасными.

Специалисты проанализировали образцы бедра, крыла, тушки, субпродуктов (печень, желудки, сердце, кожа), фарша курицы и провели более 1,6 тыс. исследований на соответствие техническим регламентам таможенного союза.

Эксперты проверили органолептические, микробиологические и физико-химические показатели, остаточное количество амфениколов, антибиотиков тетрациклиновой группы, макролидов, сульфаниламидов, полипептидов, пестицидов, наличие ГМО, токсичных элементов, радионуклидов.

По результатам исследований в 2 пробах тушки птицы и 4 пробах фарша были выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Информация об этом доведена до ТУ Россельхознадзора и производителя для принятия необходимых мер реагирования.

Справка. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в продуктах питания свидетельствуют о несоблюдении санитарно-гигиенических правил при производстве или транспортировке, нарушении температурного режима хранения или срока годности. Такая продукция не подлежит употреблению, она может вызвать пищевое отравление.



