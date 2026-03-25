В Волгоградской области свдинули сезон охоты на птиц





В Волгоградской области сдвинут сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. В связи с тем, что пролет птиц приходится на конец марта - начало апреля, решено перенести начало сезона. Данное постановление было разработано облкомприроды по просьбе охотников.

— На территории районов, отнесенных к южной климатической зоне области, охота начнётся с третьей субботы с 21 марта. В районах, отнесенных к северной зоне области, — с 28 марта. На селезней уток с использованием живых подсадных охота разрешена с 21 марта в течение 30 дней во всех охотничьих угодьях Волгоградской области, — поясняется в документе.

Кроме того в постановлении говорится о расширении перечня угодий, где запрещается весенняя охота на селезней уток, гусей, казарок и вальдшнепа.

