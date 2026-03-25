



В Волгограде сегодня, 25 марта, в областном суде продолжится процесс по громкому уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. Как сообщает ИА «Высота 102», в очередной – уже шестой раз – обвиняемого в убийстве Сергея Кибальникова доставят в суд к 14.30.

Процесс в Волгоградском областном суде проходит в закрытом формате с учетом статуса жертвы и обстоятельств совершенного с особой жестокостью преступления. В ходе разбирательств на предыдущих пяти заседаниях судья Виктория Плотицына удовлетворяла ходатайства об истребовании новых доказательств. При этом, как уточнял представитель потерпевших – адвокат Артем Хачатурян, по его мнению, судебный процесс не должен затянуться на долго. По прогнозам юриста, приговор Кибальникову облсуд должен огласить не позднее, чем в течение месяца.

– Сторона обвинения представила суду свою доказательную базу. На прошлом заседании в среду суд приступил к допросу самого подсудимого – Сергея Кибальникова. Сегодня, 25 марта допрос продолжится. Сторона защиты озвучит свои доказательства, – сообщал Артем Хачатурян в начале марта. – Не исключено, что сегодня стороны перейдут к прениям.

При этом, как ранее отмечал представитель потерпевших, Кибальникову вряд ли суд назначит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы – убийца судьи Ветлугина полностью признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Напомним, жестокое убийство судьи Василия Ветлугина произошло 14 августа прошлого года вблизи Камышинского городского суда. Около 17-00 ч. в тот день Сергей Кибальников подкараулил федерального судью на парковке у здания №33 по ул. Советской и произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга» в свою жертву. После этого обвиняемый в убийстве достал нож, которым оскопил мужчину. Убийство было совершено на глазах у прохожих, что, по мнению предварительного следствия и гособвинения, квалифицируется как убийство, совершенное общеопасным способом.

Помимо убийства с особой жестокостью (ч. 2 ст.105), Кибальников обвиняется еще по трем статьям УК РФ: повреждении имущества), незаконном хранении огнестрельного оружия, а также его переделке и хранении боеприпасов.