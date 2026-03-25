В России стартовала приемная кампания в первый класс





В российских школах стартует приемная кампания в первые классы для дошкольников. Как сообщили в Минпросвещения РФ, документы можно подать лично в учебное заведение или отправить почтой с уведомлением о вручении не позднее 1 апреля. Также записать ребенка в школу можно через Госуслуги.

Первый этап подачи заявлений продлится до 30 июня. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября. На данном этапе заявления принимаются независимо от места регистрации ребенка. Приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней.

В Минпросвещении также напомнили, что с 1 апреля 2025 года детям без российского гражданства для зачисления в школу необходимо пройти тестирование на знание русского языка.