Федеральные новости
 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Под Волгоградом поднадзорный в магазине пытался зарезать силовика

Расследования 25.03.2026 12:28
25.03.2026 12:28


В Волгоградской области задержан и заключен под стражу до 21 мая поднадзорный местный житель, который напал с ножом на сотрудника полиции. Преступление произошло в магазине «Пятерочка», куда прибыл наряд для задержания мужчины, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, 54-летний поднадзорный, которому силовики предложили пройти в служебный автомобиль, попытался ударить полицейского ножом, но удары своей цели, к счастью, не достигли. Это произошло 20 марта, а сегодня в отношении задержанного была избрана мера пресечения. Примечательно, что защита настаивала на более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством или причинение тяжкого вреда, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, нарушение неприкосновенности жилища и кражи, в настоящее время подозревается по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что фигурант уголовного дела имеет неснятую и непогашенную судимость по приговору Киквидзенского районного суда от 10 апреля 2018 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина вышел на свободу 25 июня 2025 года. Административный надзор ему был установлен сроком на 8 лет. 

Фото: объединённой пресс-службы судов Волгоградской области


Расследования
25.03.2026 12:28
Расследования 25.03.2026 12:28
