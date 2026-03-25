Под Волгоградом поднадзорный в магазине пытался зарезать силовика

В Волгоградской области задержан и заключен под стражу до 21 мая поднадзорный местный житель, который напал с ножом на сотрудника полиции. Преступление произошло в магазине «Пятерочка», куда прибыл наряд для задержания мужчины, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, 54-летний поднадзорный, которому силовики предложили пройти в служебный автомобиль, попытался ударить полицейского ножом, но удары своей цели, к счастью, не достигли. Это произошло 20 марта, а сегодня в отношении задержанного была избрана мера пресечения. Примечательно, что защита настаивала на более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством или причинение тяжкого вреда, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, нарушение неприкосновенности жилища и кражи, в настоящее время подозревается по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что фигурант уголовного дела имеет неснятую и непогашенную судимость по приговору Киквидзенского районного суда от 10 апреля 2018 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина вышел на свободу 25 июня 2025 года. Административный надзор ему был установлен сроком на 8 лет.

Фото: объединённой пресс-службы судов Волгоградской области





