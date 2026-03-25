ФАС до конца года «отсрочила» запрет на рекламу в Telegram





Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 25 марта выступила с разъяснениями по вопросу ответственности за размещение рекламы в Telegram. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное в открытом доступе заявление, блогерам и СМИ разрешили зарабатывать на рекламных кампаниях с использованием данного мессенджера до конца текущего года.

И все-таки можно

Фактически в антимонопольном ведомстве признали, что невозможно в одночасье «обрубить все концы», не нанеся урона юридическим лицам.

– Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут, – цитата из заявления ФАС от 25 марта.

Одновременно в ведомстве напоминают, что размещение рекламы в Instagram* и FaceBook**, а также на VPN-сервисах запрещено – контроль на данных площадках будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается.

Что и требовалось доказать

Отметим, что новое заявление ФАС по рекламе в Telegram вполне закономерно по ряду обстоятельств. Во-первых, до конца 2026 года многие юридические лица, занимающиеся распространением рекламы в мессенджере, уже сверстали рекламные кампании. Блокировка рекламы нанесла бы ощутимый удар по бизнесу.

– Ситуация на рынке СМИ сейчас очень непростая. Лишение одной из площадок размещения рекламы ничего хорошего игрокам не сулит, – отмечал ранее председатель волгоградского регионального отделения «Союза журналистов России» Вячеслав Черепахин.

Юристы в свою очередь указывали на пробелы в законодательстве, на которые в ранних заявлениях о блокировке рекламы опиралась ФАС:

– В российском законодательстве определения понятия «ограничение доступа к сетевым платформам» и «замедление» не закреплено. В Федеральный закон № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» используется более общее понятие - «ограничение доступа к информации». Закон устанавливает основания и порядок применения мер ограничения доступа к информационному ресурсу (в частности, в статьях 9 и 15.1–15.6 ФЗ № 149), однако не раскрывает исчерпывающего перечня технических способов, которыми может обеспечиваться ограничение доступа, – считает юрист в сфере интеллектуальной собственности и регистрации товарного знака Анастасия Каратаева.

Вероятно, предстоящие девять месяцев, которые ФАС определила в качестве «переходного периода», само ведомство потратит на восполнение указанных юристами пробелов.

*,** принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.