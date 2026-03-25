Массированная атака дронов на регионы обошла Волгоградскую область

Жители Волгоградской области провели спокойную ночь 25 марта. Однако несколько регионов России подверглись массированной атаке вражеских дронов.
По данным Минобороны РФ, с 23.00 ч. 24 марта до 7.00 ч. 25 марта силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым.