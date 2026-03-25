Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости
 Экс-главу мэрии Ростова Логвиненко оставили в СИЗО до 23 июня
Суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе администрации Ростова Алексею Логвиненко до 23 июня. Как передает Привет-Ростов, бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере —...
Федеральные новости
 Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»
В Саратовской области планируют запуск речных такси, которые соединят Саратов и село Сабуровка, где расположен аэропорт Гагарин. По данным ИА «СарИнформ», общая протяженность пути в одну сторону составит 28...
В Волгоградской области «пошла на поправку» краснокнижная шемая. Но ловить ее все равно нельзя

25.03.2026 07:10
25.03.2026 07:10


В Волгоградской области пошла «на поправку» рыба, занесенная в региональную Красную книгу. По словам специалистов, после нескольких плодородных сезонов охраняемой законом шемае уже не грозит вымирание.

В прошлом году о долгожданном «светлом будущем» шемаи заговорили в Ростовской области. После того, как вид карповой рыбы исключили из Красной книги России, из списка исчезающих его вывели и в соседнем с Волгоградском областью регионе.

- Если какой-то вид находится в федеральной Красной книге, то исключить его же из регионального списка мы не можем. Таков порядок, - объясняет волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – При этом в последние годы шемаи действительно стало больше. Конечно, в наших водоемах ее пока не так много, как в реках Ростовской области, но все же позитивные тенденции налицо. Впрочем, ждать моментального вывода рыбы из-под охранного статуса я бы не советовал. Этот процесс не будет таким молниеносным.

На численность ценной рыбы повлияли не только урожайные сезоны, но и принятые в Волгоградской области меры по ее охране.   

- Во время нереста шемая, для которой важны перекаты в течении, двигается из Цимлянского водохранилища в Дон, оттуда – в Медведицу и в Иловлю. Именно река Иловля становится основным местом ее нереста, - отмечает Сергея Яковлев. - Этот процесс начинается, как правило, уже в апреле.

Несмотря на то, что над рыбой вида карповых уже не висит дамоклов меч, ее вылов в Волгоградской области все еще запрещен. Горожан, торгующих речным «деликатесом» из-под полы, предупреждают о серьезных неприятностях. 

В конце января в Калаче-на-Дону накрыли подпольный цех по переработке рыбы, в числе которой была и краснокнижная шемая. Сегодня волгоградские полицейские сообщили о закрытии еще одного домашнего «производства». Сырую и уже готовую к употреблению рыбу обнаружили в доме семейной пары, торговавшей любимым многими продуктом на федеральной трассе.

10:53
Убийца федерального судьи Ветлугина расскажет о совершенном им злодеянииСмотреть фотографии
10:38
Кишечную палочку нашли в мясе птицы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
Минцифры просит разрешить «Почте России» доставлять посылки через аутсорсингСмотреть фотографии
09:31
Волгоград признан городом с самым дешёвым жильём для туристовСмотреть фотографии
09:29
В парках Волгограда и области культурно провели время более 1 млн человекСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области свдинули сезон охоты на птицСмотреть фотографии
08:38
В России стартовала приемная кампания в первый классСмотреть фотографии
08:29
Массированная атака дронов на регионы обошла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:20
174 волгоградских артиста вышли досрочно на пенсиюСмотреть фотографии
08:15
Волгоградцам рассказали, где платят больше 100 тысячСмотреть фотографии
07:54
В райцентре Волгоградской области простятся с участником СВО Федором СтраховымСмотреть фотографии
07:41
Волейболистки «Волжаночки‑ГРАСС» уступили на тай‑брейкеСмотреть фотографии
07:10
В Волгоградской области «пошла на поправку» краснокнижная шемая. Но ловить ее все равно нельзяСмотреть фотографии
06:41
Волгоградский гребец на пьедестале: итоги первого дня чемпионата РоссииСмотреть фотографии
06:11
Гигантская свалка выросла за РЦ «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
Под Волгоградом за 64 млн рублей выведут из сумрака шесть региональных дорогСмотреть фотографии
20:31
Володин призвал оставить женщинам право принимать решение об абортахСмотреть фотографии
19:34
В Волгограде массово закрылись магазины бюджетной одежды ModisСмотреть фотографии
18:56
Сотрудник Россельхознадзора Яблоновский трагически погиб в РостовеСмотреть фотографии
18:52
В Волгоградской области в ДТП с подростками за рулём погибли 7 человекСмотреть фотографии
18:34
Душил, бил и резал: 15-летний с особой жестокостью убивал 51-летнюю волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В Волгограде депутаты и специалисты КТР рассмотрели тарифы на теплоСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде ТРК «Европа» лишился привычного названия из-за закона «о вывесках»Смотреть фотографии
16:42
Памятник-«двойник» Луке Крымскому открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:45
Аферистка со стажем испортила москвичке свадьбу, а волгоградцу застольеСмотреть фотографии
15:18
Суд в Сочи оставил Пака за решеткой на 11 лет за убийство волгоградки в ДТПСмотреть фотографии
14:51
«Мне мстили за правду»: суд восстановил на работе незаконно уволенного главбуха Быковской ЦРБСмотреть фотографии
14:45
Сезон мошки в Волгоградской области начнется позже обычногоСмотреть фотографии
14:24
Волгоградцам напомнили о проверках целей и получателей денежных переводовСмотреть фотографии
14:23
Авито открыл категорию сим-карт: первым оператором на платформе стал БилайнСмотреть фотографии
 