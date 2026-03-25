



В Волгоградской области пошла «на поправку» рыба, занесенная в региональную Красную книгу. По словам специалистов, после нескольких плодородных сезонов охраняемой законом шемае уже не грозит вымирание.

В прошлом году о долгожданном «светлом будущем» шемаи заговорили в Ростовской области. После того, как вид карповой рыбы исключили из Красной книги России, из списка исчезающих его вывели и в соседнем с Волгоградском областью регионе.

- Если какой-то вид находится в федеральной Красной книге, то исключить его же из регионального списка мы не можем. Таков порядок, - объясняет волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – При этом в последние годы шемаи действительно стало больше. Конечно, в наших водоемах ее пока не так много, как в реках Ростовской области, но все же позитивные тенденции налицо. Впрочем, ждать моментального вывода рыбы из-под охранного статуса я бы не советовал. Этот процесс не будет таким молниеносным.

На численность ценной рыбы повлияли не только урожайные сезоны, но и принятые в Волгоградской области меры по ее охране.

- Во время нереста шемая, для которой важны перекаты в течении, двигается из Цимлянского водохранилища в Дон, оттуда – в Медведицу и в Иловлю. Именно река Иловля становится основным местом ее нереста, - отмечает Сергея Яковлев. - Этот процесс начинается, как правило, уже в апреле.

Несмотря на то, что над рыбой вида карповых уже не висит дамоклов меч, ее вылов в Волгоградской области все еще запрещен. Горожан, торгующих речным «деликатесом» из-под полы, предупреждают о серьезных неприятностях.

В конце января в Калаче-на-Дону накрыли подпольный цех по переработке рыбы, в числе которой была и краснокнижная шемая. Сегодня волгоградские полицейские сообщили о закрытии еще одного домашнего «производства». Сырую и уже готовую к употреблению рыбу обнаружили в доме семейной пары, торговавшей любимым многими продуктом на федеральной трассе.

