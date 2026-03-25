Главное

Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Актуально

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

 Экс-главу мэрии Ростова Логвиненко оставили в СИЗО до 23 июня
Суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе администрации Ростова Алексею Логвиненко до 23 июня. Как передает Привет-Ростов, бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере —...
 Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»
В Саратовской области планируют запуск речных такси, которые соединят Саратов и село Сабуровка, где расположен аэропорт Гагарин. По данным ИА «СарИнформ», общая протяженность пути в одну сторону составит 28...
Спорт

Волейболистки «Волжаночки‑ГРАСС» уступили на тай‑брейке

Спорт 25.03.2026 07:41
0
В рамках полуфинального турнира чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» волгоградская «Волжаночка‑ГРАСС» провела напряжённый матч против «Динамо Уфимочка‑2» из Салавата. Игра, полная драматичных поворотов, завершилась поражением волгоградской команды на тай‑брейке со счётом 2:3.

Второй матч полуфинального этапа сложился для «Волжаночки‑ГРАСС» непросто. Уже в стартовой фазе игры соперницы из «Динамо Уфимочка‑2» взяли верх: первый сет завершился со счётом 13:25, второй –20:25. Казалось, победа уверенно уходит в руки салаватской команды.

Но волгоградские волейболистки не сдались и переломили ход встречи. Коллектив заметно усилил атакующие действия и подачу. В третьем игровом отрезке спортсменки сократили отставание, взяв верх со счётом 25:20. Развивая успех, команда продолжила натиск и выиграла четвёртый сет — 25:19. Равенство было восстановлено – 2:2, и игра перешла в решающую, пятую партию.

В тай‑брейке инициатива оказалась на стороне «Динамо Уфимочка‑2». Гости проявили стабильность и опыт: грамотно распоряжались каждым розыгрышем, минимизировали ошибки и постепенно наращивали преимущество. В итоге укороченный сет завершился со счётом 15:9 в пользу салаватской команды. Итоговый результат матча – победа «Динамо Уфимочка‑2» со счётом 3:2.

Полуфинальный турнир проходит в Орле в два круга с участием четырёх команд. Победитель этапа продолжит выступление в финале за 7–10‑е места, а остальные команды сыграют за 11–15‑е места. Для «Волжаночки‑ГРАСС» этот матч стал вторым в рамках полуфинального этапа. Несмотря на поражение, команда показала, что способна бороться с сильными соперниками до последнего мяча.

Завтра, 25 марта, волгоградские волейболистки встретятся с хозяйками турнира – командой ВК «Орёл». Игра начнётся в 17:00.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.03.2026 07:41
Спорт 25.03.2026 07:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 06:41
Спорт 25.03.2026 06:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.03.2026 09:09
Спорт 24.03.2026 09:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2026 21:26
Спорт 23.03.2026 21:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2026 18:27
Спорт 23.03.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2026 08:34
Спорт 23.03.2026 08:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 15:48
Спорт 22.03.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 11:49
Спорт 22.03.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 10:01
Спорт 22.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2026 09:32
Спорт 22.03.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2026 12:51
Спорт 21.03.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2026 10:44
Спорт 21.03.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 21:57
Спорт 20.03.2026 21:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 21:49
Спорт 20.03.2026 21:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.03.2026 20:16
Спорт 20.03.2026 20:16
Комментарии

0
Далее

