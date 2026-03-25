Волейболистки «Волжаночки‑ГРАСС» уступили на тай‑брейке





В рамках полуфинального турнира чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» волгоградская «Волжаночка‑ГРАСС» провела напряжённый матч против «Динамо Уфимочка‑2» из Салавата. Игра, полная драматичных поворотов, завершилась поражением волгоградской команды на тай‑брейке со счётом 2:3.

Второй матч полуфинального этапа сложился для «Волжаночки‑ГРАСС» непросто. Уже в стартовой фазе игры соперницы из «Динамо Уфимочка‑2» взяли верх: первый сет завершился со счётом 13:25, второй –20:25. Казалось, победа уверенно уходит в руки салаватской команды.

Но волгоградские волейболистки не сдались и переломили ход встречи. Коллектив заметно усилил атакующие действия и подачу. В третьем игровом отрезке спортсменки сократили отставание, взяв верх со счётом 25:20. Развивая успех, команда продолжила натиск и выиграла четвёртый сет — 25:19. Равенство было восстановлено – 2:2, и игра перешла в решающую, пятую партию.

В тай‑брейке инициатива оказалась на стороне «Динамо Уфимочка‑2». Гости проявили стабильность и опыт: грамотно распоряжались каждым розыгрышем, минимизировали ошибки и постепенно наращивали преимущество. В итоге укороченный сет завершился со счётом 15:9 в пользу салаватской команды. Итоговый результат матча – победа «Динамо Уфимочка‑2» со счётом 3:2.

Полуфинальный турнир проходит в Орле в два круга с участием четырёх команд. Победитель этапа продолжит выступление в финале за 7–10‑е места, а остальные команды сыграют за 11–15‑е места. Для «Волжаночки‑ГРАСС» этот матч стал вторым в рамках полуфинального этапа. Несмотря на поражение, команда показала, что способна бороться с сильными соперниками до последнего мяча.

Завтра, 25 марта, волгоградские волейболистки встретятся с хозяйками турнира – командой ВК «Орёл». Игра начнётся в 17:00.

Александр Веселовский