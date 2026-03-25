Волгоградцам рассказали, где платят больше 100 тысяч





Аналитики hh.ru назвали топ сфер с самыми высокими зарплатами в Волгоградской области. По данным сервиса, медианная предлагаемая зарплата в регионе в феврале 2026 года составила 63,6 тыс. рублей.

Лидером по уровню дохода в Волгоградской области стала транспортная сфера. В среднем здесь готовы заплатить 119,7 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге расположилась сфера топ-менеджмента, где работодатели предлагают 117,8 тыс. рублей.

После них следует административный персонал с зарплатой 116,4 тысяч рублей и сфера строительства с зарплатными предложениями в 111,4 тысяч рублей. Замыкает топ автобизнес с зарплатой 104,3 тысяч рублей.

Отметим, что самую высокую заработную плату в Волгоградской области по итогам февраля предлагали сварщикам – 267,9 тыс. рублей, на втором месте оказались курьеры (184,8 тыс. рублей), на третьем – прорабы (176 тыс. рублей). В топ-5 специалистов с высоким доходом в регионе вошли также монтажники (157,2 тыс.) и инженеры ПТО (150 тыс. рублей).

По уровню средней предлагаемой зарплаты регион занял третье место в ЮФО, уступив Краснодарскому краю и Ростовской области.