В Волгограде с опозданием ожидают рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга





В аэропорту Волгограда 25 марта с опозданием ожидают прибытие авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщает ИА «Высота 102», задержка связана с ограничениями, которые введены в Пулково и Шереметьево.

По данным Росавиации, в настоящее время воздушные гавани обеих столиц России отправляют и принимают суда по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями.

– Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, – говорится в заявлении Росавиации.

В настоящее время с опозданием в Волгограде ожидают рейс авиакомпании «Россия» из Шереметьево – судно должно было приземлиться в 13.10 мск, однако прилет перенесли на 14.22 мск.

Прилет вечернего рейса «Победы» из Санкт-Петербурга в Волгоград ожидают с четырехчасовым опозданием – расчетное время сдвинулось с 17.35 мск на 21.30 мск.