



В Котово Волгоградской области суд поставил точку в деле об интимных подробностях жизни местной пары. Руслан Г. несколько месяцев назад со скандалом расстался со своей девушкой, после чего ухажёр решил отомстить бывшей.

- 11 ноября 2025 года ранее не судимый Руслан Г. посредством мобильного телефона в социальной сети «ВКонтакте», находясь в состоянии алкогольного опьянения, создал страничку с именем девушки, с которой ранее состоял в романтических отношениях. На данной страничке он из-за ревности к возлюбленной разместил фотоснимки с ее изображением в обнажённом виде без её согласия, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Судом действия волгоградца были приравнены к распространению в СМИ незаконных сведений о частной жизни лица без согласия.

Отметим, во время разбирательств мужчина вину признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание по ч. 1 ст. 137 УК РФ в виде 250 часов обязательных работ. Приговор может быть обжалован.

