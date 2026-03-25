Водитель электровелосипеда сбил женщину в центре Волгограда

Дорожное происшествие с участием пешехода и водителя электровелосипеда произошло в Центральном районе Волгограда. Столкновение с двухколесным транспортом, по данным официальных органов, произошло напротив дома №1 по улице площадь Павших борцов у медакадемии.

По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на нее наехал электровелосипед под управлением 56-летнего мужчины.

Известно, что водитель двухколесного транспорта двигался по велосипедной дорожке и, видимо, на сигналы светофора не смотрел. В результате его и пешехода доставили в больницу.





