



Минцифры направило в правительство законопроект о трансформации деятельности «Почты России». Как сообщает «Парламентская газета», документ предусматривает системные изменения в работе госкорпорации.

В числе новаций — право передачи доставки посылок сторонним организациям и ИП, повышение комиссии с доставки на дом пенсий и соцвыплат с 1,17% до 1,5%, запрет банкам на взимание комиссий с граждан при оплате услуг через почтовые отделения.

Отдельно в законопроекте прописана обязанность маркетплейсов открывать в почтовых отделениях свои ПВЗ. В качестве альтернативы предлагается обеспечить прямую доставку и выдачу покупок в почтовых отделениях. Также на площадке отделений должна открыться выдача безрецептурных лекарств.

Кроме того, законопроект закрепляет статус электронной почтовой системы и право граждан бесплатно получать смс-уведомления о поступлении новой корреспонденции.

Отметим, ранее в «Почте России» сообщали о неустойчивом финансовом положении. Компания не может позволить себе ремонт сельских отделений, а только обслуживание накопленных долгов организации требует ежегодного изыскания из прибыли 20 млрд рублей.

