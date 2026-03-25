Волгоград признан городом с самым дешёвым жильём для туристов





Волгоград возглавил рейтинг самых доступных популярных туристических направлений России. По данным экспертов, в городе на Волге наиболее бюджетные цены на размещение.

Согласно опубликованным данным, при трёхдневном заселении средняя стоимость ночи составит 3044 рублей. Ближайший конкурент Волгограда — Севастополь с ценником 3240 рублей и Краснодар — 3633 рубля. При этом дороже всего туристам обойдётся размещение в городе Судак в Республике Крым - 7163 рубля.

Отметим, по информации специалистов, несмотря на самые привлекательные с точки зрения бюджета предложения, в рейтинге востребованности Волгоград пока уступает многим традиционно популярным направлениям для отдыха россиян, занимая лишь восьмую строчку.

Фото из архива ИА «Высота 102»