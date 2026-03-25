Спасенные приставами щенки хаски умерли в волгоградском приюте





Трагически завершилась судьба щенков хаски, спасенных в Волгограде судебными приставами. Как сообщает ИА «Высота 102», к сожалению, большинство из них умерли.

Напомним, в начале марта сотрудники Красноармейского районного отдела судебных спасли от верной гибели 8 собак породы хаски, пять из которых были новорожденные щенки. Животные оказались в заточении в расселенном доме: те, кто совсем недавно наживался на продаже щенков, уехали и бросили собак на произвол судьбы. Единственный, кому удалось выбраться спустя наделю и позвать на помощь людей, оказался папа малышей. Когда его заметили приставы, пес стоял посреди двора и истошно выл, призывая людей на помощь. Брошенные животные находились в истощенном состоянии.

Все семейство хаски сотрудники ГУФССП передали в приют «Хвостатый дом». Волонтеры принялись выхаживать щенят, однако прогнозы ветеринаров изначально были осторожными. И вот в конце марта стало известно о гибели четверых щенков.

– За ночь мы потеряли четверых, последний мальчик спал между нами, мы слышали как он сопит, дышит и во сне с кем-то ругается. Мы подняли его кушать, он сделал два глотка смеси и просто обмяк в руках. Сейчас в живых осталась только девочка. Мы молимся, трясемся над ней. Пока она кушает, активная, но это все секунды, – рассказала руководитель приюта в социальных сетях.

Вероятнее всего, причиной гибели животных стали плохие условия, в которых вынашивала их мама-хаски.

– По мнению врачей, на момент рождения органы малышей были ещё не зрелые. Мы не знаем, как мама питалась вовремя беременности, а уж после там вообще никакого питания не было, – уточнила Яна Водолажская.

В живых из помета осталась лишь одна девочка.

– Если она выживет, это будет настоящее чудо… – констатируют волонтеры.

Фото: УФССП России по Волгоградской области