Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости
 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Спасенные приставами щенки хаски умерли в волгоградском приюте

Общество 25.03.2026 12:31
25.03.2026 12:31


Трагически завершилась судьба щенков хаски, спасенных в Волгограде судебными приставами. Как сообщает ИА «Высота 102», к сожалению, большинство из них умерли. 

Напомним, в начале марта сотрудники Красноармейского районного отдела судебных спасли от верной гибели 8 собак породы хаски, пять из которых были новорожденные щенки. Животные оказались в заточении в расселенном доме: те, кто совсем недавно наживался на продаже щенков, уехали и бросили собак на произвол судьбы. Единственный, кому удалось выбраться спустя наделю и позвать на помощь людей, оказался папа малышей. Когда его заметили приставы, пес стоял посреди двора и истошно выл, призывая людей на помощь. Брошенные животные находились в истощенном состоянии.

Все семейство хаски сотрудники ГУФССП передали в приют «Хвостатый дом». Волонтеры принялись выхаживать щенят, однако прогнозы ветеринаров изначально были осторожными. И вот в конце марта стало известно о гибели четверых щенков. 

– За ночь мы потеряли четверых, последний мальчик спал между нами, мы слышали как он сопит, дышит и во сне с кем-то ругается. Мы подняли его кушать, он сделал два глотка смеси и просто обмяк в руках. Сейчас в живых осталась только девочка. Мы молимся, трясемся над ней. Пока она кушает, активная, но это все секунды, – рассказала руководитель приюта в социальных сетях.  

Вероятнее всего, причиной гибели животных стали плохие условия, в которых вынашивала их мама-хаски. 

– По мнению врачей, на момент рождения органы малышей были ещё не зрелые. Мы не знаем, как мама питалась вовремя беременности, а уж после там вообще никакого питания не было, – уточнила Яна Водолажская.

В живых из помета осталась лишь одна девочка. 

– Если она выживет, это будет настоящее чудо… – констатируют волонтеры. 

Фото: УФССП России по Волгоградской области 

