



В Росстате предупредили о новой схеме мошенничества под видом запроса данных о поголовье сельскохозяйственных животных. Как сообщили в федеральном ведомстве, в ряде регионов России выявлена рассылка сообщений под видом официальных писем от Росстата, в которых мошенники требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров.

При помощи таких писем злоумышленники стараются завладеть персональной информацией населения, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства. Это позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам граждан.

В Росстате заявили, что ведомство не рассылает письма с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и другие сведения.

Официальные письма от Росстата приходят только с домена @rosstat.gov.ru, подчеркнули в федеральном ведомстве. Переход по каким-либо ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ.



