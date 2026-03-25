



В Волгограде к концу марта распустилась верба, ставшая для многих горожан одним из главных символов приближающейся Пасхи.

Нежные сережки в капельках росы, как маленькие пуховые клубочки, жители заметили как в лесах Волгоградской области, так и в городских парках.

- В разных регионах цветение вербы, народного собирательного названия нескольких видов ивы, наступает в разное время. Это связано с разницей во времени снеготаяния и приходом устойчивого тепла, - рассказывает волгоградский биолог Николай Онистратенко. – Но, конечно, религиозные праздники совсем не случайно увязаны с природными процессами. В этом году Вербное воскресенье будет 5 апреля, поэтому появление пушистых соцветий сейчас вполне естественно.

В последние дни марта вестниками утвердившейся в своих правах весны в Волгоградской области считаются и зацветающие первоцветы.

- В Волго-Ахтубинской пойме уже вовсю цветут такие первоцветы, как гусиный лук и весенний чистяк, - рассказывает основатель реабилитационного центра «Обитель птиц» иеромонах Василиск. – На подходе – тюльпаны, которые в прошлом году обильно цвели к 4 апреля. На фруктовых деревьях набухли почки, а на грядках, которые я всю зиму укрывал теплым одеялом, повылазили тюльпаны и нарциссы. Одним словом, весна не просто заявила о своих правах, но и запустила все сезонные процессы.

По прогнозам синоптиков, до конца марта в Волгоградской области сохранится теплая весенняя погода. В ближайшие дни город согреется до +15 градусов и сбросит с себя всю накопленную пыль и грязь после нескольких освежающих дождей.

Фото V102.ru