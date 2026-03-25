



Любопытные данные об инфраструктуре культурной сфера, а также о количестве работников в этой отрасли опубликованы 25 марта, в День работника культуры. По данным Волгоградстата, в 2024 году в Волгоградской области действовали 798 учреждений культурно-досугового типа, 717 общедоступных библиотек, 46 музеев, 11 театров, 7 концертных организаций и самостоятельных коллективов, а также 5 парков культуры и отдыха.

Культурно-досуговые учреждения региона провели 126,6 тыс. мероприятий, задействовав 4 тыс. сотрудников. В музеях организовано и проведено 46,7 тыс. экскурсий, 4,8 тыс. культурно-образовательных и 1,7 тыс. массовых мероприятий. В театрах региона области трудятся 1,3 тыс. специалистов, которые организовали 3 тыс. представлений.

В концертных организациях и самостоятельных коллективах работали 582 человека, организовавших 750 мероприятий. Парки культуры и отдыха стали площадкой для 2,6 тыс. мероприятий, в которых участвовали 112 сотрудников. Всего эти зоны отдыха посетили 1 миллион 20 тысяч человек. 17% мероприятий в парках прошли на платной основе.



