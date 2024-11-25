Кассация утвердила приговор по делу о незаконной продаже земель мошенницей в Волгограде





Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении Ирины Мамонтовой, которая несколько лет назад продала ничего не подозревающим горожанам муниципальную землю под видом собственных участков. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, судом первой инстанции волгоградка осуждена к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее информагентством сообщалось, что жертвами аферистки Мамонтовой стали несколько семей, которые приобрели у нее земельные участки, а затем построили на них дома. Волгоградцы вложили несколько миллионов рублей в обустройство и строительство зданий на участках, а недавно для них как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что они стали жертвами обмана.

Напомним, Ирина Мамонтова продала волгоградцам земли на улицах 2-ая Волочаевская и Мамаевская. Женщина подтвердила право собственности свидетельством о праве пожизненного владения земельным участком. Затем на основании этих документов она зарегистрировала свои права на землю в кадастровой палате, после чего была внесена запись в ЕГРН.

Свою вину Ирина Мамонтова не признала и обжаловала приговор первой инстанции.

– С учетом мнения прокуратуры кассационным определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции постановленный по уголовному делу приговор в отношении Мамонтовой и апелляционное определение Волгоградского областного суда оставлены без изменения, – рассказали в прокуратуре Волгоградской области. – В настоящее время в Красноармейском районном суде рассматривается гражданский иск прокурора города Волгограда о взыскании с осужденной материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 5 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении сообщников осужденной выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Напомним, сделки проводили риелторы, причем при проверке никаких вопросов ни у потенциальных покупателей, ни у регистратора не возникало. Лишь когда на этих участках уже были построены дома, выяснилось, что Мамонтова предоставила для оформления документов на землю подложные справки.

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»