«Она работала не одна»: продавшую муниципальную землю мошенницу арестовали в суде Волгограда

Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор Ирине Мамонтовой, которая несколько лет назад продала ничего не подозревающим горожанам муниципальную землю под видом собственных участков. Как рассказала V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Мамонтова признана виновной в мошенничестве и приговорена к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщину арестовали в зале суда до вступления приговора в законную силу.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что жертвами аферистки Мамонтовой стали несколько семей, которые приобрели у нее земельные участки, а затем построили на них дома. Волгоградцы вложили несколько миллионов рублей в обустройство и строительство зданий на участках, а недавно для них как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что они стали жертвами обмана. В частности, Ирина Мамонтова продала людям землю на улицах 2-ая Волочаевская и Мамаевская. Женщина подтвердила право собственности свидетельством о праве пожизненного владения земельным участком. Затем на основании этих документов она зарегистрировала свои права на землю в кадастровой палате, после чего была внесена запись в ЕГРН.

Сделки проводили риелторы, причем при проверке никаких вопросов ни у потенциальных покупателей, ни у регистратора не возникло. Лишь когда на этих участках уже были построены дома, выяснилось, что Мамонтова предоставила для оформления документов на землю подложные справки.



Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, при этом волгоградцев, которые явились добросовестными покупателями и не подозревали об обмане, еще и обвинили в том, что они самостоятельно не проверили документы на подлинность и оправдали действия регистратора тем, что ведомство не обладает соответствующими техническими ресурсами для подобных проверок.



Аферистка на судебном процессе заявила, что оформила подложные документы по просьбе своей родственницы. Однако под суд она пошла в одиночестве. При этом жертвы мошенницы до сих пор не верят, что эти преступные комбинации она могла провернуть самостоятельно.

– Мы не можем понять, каким образом все наши сделки прошли регистрацию в государственном органе и никто (!) не заметил, что эта земля – муниципальная? У нас просто нет слов, чтобы прокомментировать это, – ранее заявляли корреспонденту V102.RU обманутые волгоградцы.



К слову, во время суда над Мамонтовой представители администрации Волгограда открыто заявляли, что будут требовать возвращения приобретенных земельных участков от не подозревающих об афере семей волгоградцев. И свое слово чиновники сдержали. Еще до окончания процесса над мошенницей департамент муниципального имущества обратился в суд к добросовестным приобретателям, которые построили дома на данных участках, с требованием изъятия земли в собственность муниципалитета.



Недавно Краснооктябрьский районный суд рассмотрел первый такой иск и отказал в удовлетворении исковых требований администрации Волгограда к многодетному отцу Алексею Каратунову на основании истечения срока давности. Однако чиновники уже заявили, что будут обжаловать данное решение. Иски еще к нескольким волгоградцам пока находятся на рассмотрении.



Редакция следит за развитием событий.

Коллаж: Павел Мирошкин /V102.RU