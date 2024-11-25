



В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей за серию поджогов квартир и автомобилей. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в зависимости от роли каждого участники преступлений признаны виновными в умышленном уничтожении чужого имущества и грабеже - ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ

Как ранее сообщалось информагентством, фигуранты уголовного дела 21-го, 20-ти и 18-ти лет 4 июня 2023 года за денежное вознаграждение согласились на поджоги зажигательной смесью автомобилей и квартир троих задолжавших граждан в Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Через чат в Telegram они получали задания, а после совершения преступлений получали деньги. Позже банда была задержана сотрудниками уголовного розыска.

В ходе судебного заседания также выяснилось, что двое из них также причастны к серии краж из магазинов.

— Суд приговорил 21-летнего фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 4 лет лишения свободы, 20-летнего – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания обоим осужденным в исправительной колонии общего режима. 18-летний подсудимый, не достигший на момент совершения преступлений совершеннолетия, осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, — уточнили в прокуратуре Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, ранее четвертому участнику серии поджогов вместо наказания были применены принудительные меры медицинского характера.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области