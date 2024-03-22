Расследования

Поджигавший квартиры волгоградцев пироман избежит срока из-за головы

Расследования 22.03.2024 11:51
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22.03.2024 11:51

В Волгограде завершили расследование уголовного дела о серии поджогов домов и квартир должников, в которых обвиняют четверых местных жителей в возрасте от 16 до 22 лет. При этом к одному из фигурантов дела хотят применить принудительные меры медицинского характера.

— На время расследования одному из обвиняемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальным фигурантам — в виде заключения под стражу. Материалы дел в отношении троих обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Красноармейский районный суд, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Уголовное дело в отношении одного фигуранта выделили в отдельное производство и направили в Красноармейский районный суд для принятия решения о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера.

Уточняется, что при расследовании сотрудники СЧ ГСУ областного главка МВД установили причастность двоих фигурантов к совершению грабежа в одном из сетевых магазинов города.

Один из обвиняемых пояснил, что задания по поджогам они получали посредством чата в Telegram. Их првилек быстрый заработок. 

— Одно из заданий было — поджечь дверь в Кировском районе. Платили пять тысяч рублей. В чате кинули адрес, мы всей компанией приехали, облили входную дверь и подожгли. На следующее утро получили деньги, — рассказал после задержания молодой человек. 

Еще один фигурант сообщил, что ранее привлекался по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). 

Напомним, что на четверку пироманов возбудили дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). 

Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Волгограду в июне 2023 года. По версии следствия, анонимный работодатель в одном из случаев предложил молодых людям бросить в окно должника бутылку с зажигательной смесью. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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