Спорт

«Каустик» одержал первую победу в сезоне и вышел в 1/8 Кубка России

Спорт 24.11.2024 13:50
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24.11.2024 13:50


Гандболисты «Каустика» накануне, 23 ноября, одержали долгожданную первую победу в сезоне, обыграв на выезде краснодарский клуб «Барсы» из Первой лиги со счетом 39:32 в 1/16 финала Кубка России, сообщает V102.RU.

Напомним, что «Каустик» в Суперлиге потерпел 12 поражений в 12-и матчах. Поэтому противостояние с клубом из третьего отечественного дивизиона считалось хорошей возможностью для «химиков» выиграть. Но начало встречи выдалось для гостей непростым. «Барсы», несмотря на статус аутсайдера, практически до середины первого тайма постоянно лидировали в счете и бились на равных с волгоградцами.

«Каустик» впервые вышел вперед лишь на 12-й минуте после точного попадания Никиты Светлова. Неуверенные действия и ошибки в обороне, допускаемые «химиками» в чемпионате, перенеслись и на кубковую битву. По итогам тайма «Каустик» добился преимущества в два мяча — 19:17. Отрыв был совсем не внушительным для поединка между командами из разных дивизионов.

После перерыва пенальти реализовал игрок гостей Виктор Бабкин. Краснодарские гандболисты продолжали упорно сражаться и верили в победу до последнего, не позволяя соперникам убежать на большое расстояние. Все решила только концовка игры, в которой подопечные Дмитрия Бочарникова забросили шесть мячей подряд и вырвали победу в тяжелом поединке со счетом 39:32.

Таким образом, «Каустик» вышел в 1/8 финала Кубка России, продолжая борьбу за трофей. Следующий соперник волгоградцев в турнире определится жеребьевкой. 29 ноября «химики» в Суперлиге в гостях встретятся с клубом «СГАУ-Саратов».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Каустик» vk.com (архив)


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