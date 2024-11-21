Расследования

Андрей Бочаров анонсировал создание выставочного комплекса в центре Волгограда

Расследования 21.11.2024 17:43
0
21.11.2024 17:43

В Волгограде в течение ближайших нескольких лет построят современный выставочный центр. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие работы анонсировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на полях форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024».


- Сегодня принято решение о строительстве современного выставочного комплекса площадью порядка 10 тыс. кв. метров в городе-герое Волгограде. Рассчитываю, что в течение года завершим проектные изыскания. И выйдем на площадку. Конечно, я не говорю, что мы в 2025 году уже завершим стройку, но в горизонте 2,5 лет мы реализуем этот важный для региона проект, - подчеркнул губернатор Волгоградской области.

Напомним, ранее редакция уже рассказывала о том, что в проекте бюджета Волгоградской области на 2025 год заложено 48 млн рублей на создание современной выставочной площадки. Она, по предварительным оценкам специалистов, должна разместиться на ул. Чуйкова. Объект предполагается использовать для демонстрации достижений региона в промышленности, экономики, сельском хозяйстве и различных других сферах жизни.

Фото и видео: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.11.2024 18:22
Расследования 21.11.2024 18:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 13:37
Расследования 21.11.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 11:27
Расследования 21.11.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 08:35
Расследования 21.11.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 06:47
Расследования 21.11.2024 06:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 18:46
Расследования 20.11.2024 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 18:07
Расследования 20.11.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 14:08
Расследования 20.11.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 12:44
Расследования 20.11.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 10:10
Расследования 20.11.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 16:54
Расследования 19.11.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 12:32
Расследования 19.11.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 09:46
Расследования 19.11.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 21:28
Расследования 18.11.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 18:14
Расследования 18.11.2024 18:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
В Волгограде взамен сосен-нелегалов закупят 300 новых деревьев за 13 млн рублейСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде сотрудника автошколы осудили за фиктивную подготовку водителейСмотреть фотографии
17:43
Андрей Бочаров анонсировал создание выставочного комплекса в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Новые правила для электросамокатов внедрят в Волгограде с 1 марта 2025 годаСмотреть фотографии
17:02
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»Смотреть фотографии
16:36
Выпускники ликвидированной «Качи» вышли на построение в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Прокуратура проверит обстоятельства падения рабочего с крыши в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:25
Депутаты расширили критерии присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
15:20
«Боимся расправы»: под Волгоградом юный сосед избил арматурой мужчину из-за листьев ивыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
В Волгоградской области премии деятелям культуры увеличили до 500 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на неделю перекроют ул. КраснознаменскуюСмотреть фотографии
13:37
Волгоградца обвиняют в попытке подкупа пристава из-за ареста иномарки у ТРКСмотреть фотографии
13:13
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о двухдневном штормеСмотреть фотографии
12:44
«Сначала Родину защитить»: сплотивший волгоградцев в тылу командир артиллеристов погиб на СВОСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде сотрудники налоговой службы подводят итоги в профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:23
Реальную эффективность главы Волгограда узнают с помощью формулыСмотреть фотографии
12:12
Интернет-трафик в сети Т2 во время матча Россия – Сирия увеличился в 2 разаСмотреть фотографии
11:27
Контролеры вычислили в волгоградском троллейбусе безбилетника с криминальным прошлымСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом незаконно сдали в аренду 9 га особо охраняемых угодийСмотреть фотографии
11:21
«Красный Октябрь» открыл современные мастерские во ВКУиНТСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградстате подсчитали, на сколько подорожали молочка, овощи и яйцаСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде утилизатора отходов благоустройства наказали на 20,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:28
Внедорожник опрокинулся в кювет на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В МЧС России рассказали о причинах возгорания Mitsubishi у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Бензин и дизтопливо снова резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Как в боевиках: в Волгограде опубликовано видео столкновения на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
Гандболисты «Каустика» потеряли счет в пораженияхСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде утро началось с ДТП на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
09:02
Андрей Бочаров прокомментировал уничтожение БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:35
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
 