В Волгограде в течение ближайших нескольких лет построят современный выставочный центр. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие работы анонсировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на полях форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024».





- Сегодня принято решение о строительстве современного выставочного комплекса площадью порядка 10 тыс. кв. метров в городе-герое Волгограде. Рассчитываю, что в течение года завершим проектные изыскания. И выйдем на площадку. Конечно, я не говорю, что мы в 2025 году уже завершим стройку, но в горизонте 2,5 лет мы реализуем этот важный для региона проект, - подчеркнул губернатор Волгоградской области.

Напомним, ранее редакция уже рассказывала о том, что в проекте бюджета Волгоградской области на 2025 год заложено 48 млн рублей на создание современной выставочной площадки. Она, по предварительным оценкам специалистов, должна разместиться на ул. Чуйкова. Объект предполагается использовать для демонстрации достижений региона в промышленности, экономики, сельском хозяйстве и различных других сферах жизни.

Фото и видео: администрация Волгоградской области