Общество

В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достижений

Общество 05.11.2024 10:50
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05.11.2024 10:50


В Центральном районе Волгограда на верхней террасе набережной появится выставочный центр, где будут демонстрироваться достижения региона в различных областях промышленности, экономики, сельского хозяйства и различных других сферах жизни. Как сообщает ИА «Высота 102», экспоцентр будет обустроен на ул. Чуйкова. На подготовку проекта комплекса администрация региона выделит 48 млн рублей.

- В 2025 году планируется старт создания выставочного центра на ул. Чуйкова для демонстрации достижений региона в различных отраслях экономики, сферах жизни. В здании планируется разместить экспозиционное пространство, универмаг имиджевых товаров, многофункциональный зал-трансформер, детскую зону, кафетерий, гастрономическую зону, гардероб, лаундж-зону, - говорится в документах, опубликованных в открытом доступе. 

Отметим, где конкретно разместиться учреждение, в документе не сообщается. Редакция обратилась в пресс-службу администрации региона с просьбой рассказать подробности реализации данного проекта.

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