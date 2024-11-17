«Спартак» проиграл принципиальному сопернику в бассейне Казани









Ватерполисты волгоградского «Спартака» в пятом туре чемпионата России в Казани одержали две победы в трех матчах, сообщает V102.RU. Ватерполисты волгоградского «Спартака» в пятом туре чемпионата России в Казани одержали две победы в трех матчах, сообщает V102.RU.

В стартовом поединке очередного этапа турнира действующие серебряные призеры национального чемпионата встречались с приглашенной в мужскую Суперлигу сборной Казахстана. И подопечные Владимира Карабутова не испытали в этой встрече особых проблем. По итогам двух первых периодов преимущество «Спартака» оказалось колоссальным — 9:2. После большого перерыва волгоградцы немного сбавили обороты, но все же подтвердили статус изначальных фаворитов данного противостояния и довели дело до разгромной итоговой победы со счетом 18:9. В стартовом поединке очередного этапа турнира действующие серебряные призеры национального чемпионата встречались с приглашенной в мужскую Суперлигу сборной Казахстана. И подопечные Владимира Карабутова не испытали в этой встрече особых проблем. По итогам двух первых периодов преимущество «Спартака» оказалось колоссальным — 9:2. После большого перерыва волгоградцы немного сбавили обороты, но все же подтвердили статус изначальных фаворитов данного противостояния и довели дело до разгромной итоговой победы со счетом 18:9.

В следующем матче встретились финалисты предыдущего розыгрыша турнира — «Спартак-Волгоград» и казанский «КОС-Синтез». Игра принципиальных соперников и претендентов на чемпионство в нынешнем розыгрыше являлась центральной во всем туре. Напомним, 5 октября в поединке в Волгограде казанцы одолели тогдашних хозяев уверенно — 11:7. Увы, но реванш взять красно-белым в столице Республики Татарстан не удалось. В следующем матче встретились финалисты предыдущего розыгрыша турнира — «Спартак-Волгоград» и казанский «КОС-Синтез». Игра принципиальных соперников и претендентов на чемпионство в нынешнем розыгрыше являлась центральной во всем туре. Напомним, 5 октября в поединке в Волгограде казанцы одолели тогдашних хозяев уверенно — 11:7. Увы, но реванш взять красно-белым в столице Республики Татарстан не удалось.

К исходу первого периода «КОС-Синтез» забросил три безответных мяча, авторами которых стали Иван Васильев, Арслан Закиров и Даниил Пронин. В начале второй четверти казанские ватерполисты развили преимущество благодаря точным попаданиям в исполнении Константина Киселева и Романа Шепелева. До большого перерыва спартаковцы один раз поразили ворота хозяев — отличился Роман Усов. Но игроки «КОС-Синтеза» Арслан Закиров и Адель Латыпов вскоре оформили счет 7:1 в пользу казанцев к окончанию второй восьмиминутки. К исходу первого периода «КОС-Синтез» забросил три безответных мяча, авторами которых стали





Третья четверть выдалась результативной с обеих сторон, однако в нападении преуспели больше казанские спортсмены, забросившие шесть раз, на что красно-белые ответили тремя голами. Отрыв «КОС-Синтеза» к заключительному периоду насчитывал девять мячей. Вопрос о победителе классического противостояния в российском водном поло был фактически решен. До финала игры зрителям оставалось только узнать окончательный результат поединка. Клуб из Казани в итоге обыграл «Спартак», не оставив волгоградцам шансов на успех — 17:6.

Чувствительное поражение красно-белых, для которых эта неудача должна стать поводом для серьезного анализа и качественной работы над ошибками перед следующими этапами. Чувствительное поражение красно-белых, для которых эта неудача должна стать поводом для серьезного анализа и качественной работы над ошибками перед следующими этапами.

Завершали тур подопечные Владимира Карабутова накануне, 16 ноября, матчем с молодежным составом «КОС-Синтеза». Несмотря на большую разницу в классе, казанские дублеры оказали весьма серьезное сопротивление гостям. Стартовая четверть осталась за спартаковцами — 3:1. А вот следующую восьмиминутку волгоградцы полностью провалили, неожиданно проиграв данный отрезок со счетом 1:5. Единственным попаданием в периоде в составе красно-белых отметился Владимир Нежинский. Завершали тур подопечные Владимира Карабутова накануне, 16 ноября, матчем с молодежным составом «КОС-Синтеза». Несмотря на большую разницу в классе, казанские дублеры оказали весьма серьезное сопротивление гостям. Стартовая четверть осталась за спартаковцами — 3:1. А вот следующую восьмиминутку волгоградцы полностью провалили, неожиданно проиграв данный отрезок со счетом 1:5. Единственным попаданием в периоде в составе красно-белых отметился Владимир Нежинский.

В начале третьей четверти «КОС-Синтез-УОР» увеличил преимущество благодаря результативному действию в большинстве Азата Ганиева. Только после этого волгоградская команда пришла в себя и поймала свою игру. До очередного перерыва четыре мяча подряд в составе гостей забросил Константин Шейкин, что позволило волгоградцам сравнять — 8:8. В начале третьей четверти «КОС-Синтез-УОР» увеличил преимущество благодаря результативному действию в большинстве Азата Ганиева. Только после этого волгоградская команда пришла в себя и поймала свою игру. До очередного перерыва четыре мяча подряд в составе гостей забросил Константин Шейкин, что позволило волгоградцам сравнять — 8:8.

Но все же последняя восьмиминутка осталась за красно-белыми. Сергей Буланаев реализовал численное преимущество, а затем по разу отличились Роман Усов, Кирилл Носаев и Константин Шейкин. При этом в обороне команда Владимира Карабутова отыграла весьма надежно ключевой отрезок и больше не позволила соперникам поразить свои ворота. В итоге «Спартак» одержал непростую, но от этого не менее важную победу в заключительном поединке со счетом 12:8. После пяти туров красно-белые занимают третье место, заработав 45 очков. Но все же последняя восьмиминутка осталась за красно-белыми. Сергей Буланаев реализовал численное преимущество, а затем по разу отличились Роман Усов, Кирилл Носаев и Константин Шейкин. При этом в обороне команда Владимира Карабутова отыграла весьма надежно ключевой отрезок и больше не позволила соперникам поразить свои ворота. В итоге «Спартак» одержал непростую, но от этого не менее важную победу в заключительном поединке со счетом 12:8. После пяти туров красно-белые занимают третье место, заработав 45 очков.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев Фото: СК «Синтез» / vk.com