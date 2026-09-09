



Власти Волгограда на фоне регулярных проблем с интернетом решили рассказать об особых возможностях для оплаты парковочного места на муниципальной дорожной сети. По информации чиновников, существуют сразу три официальных рабочих способа не нарваться на крупный штраф.

Из-за фильтрации трафика по белому списку официальный портал «Парковки Волгограда» может быть недоступен с мобильных устройств, поэтому муниципалитет внедрил интеграцию с мессенджером «Макс». Здесь был реализован специальный бот, который позволяет провести операцию несмотря на ограничения.

Ещё один способ — смс-сообщения. Автолюбители в течение первых 15 минут могут направить смс на номер 2730 вида «р34*901*А000АА34*2», где «р34» — номер региона, «901» — номер парковочной зоны, «А000АА34» — номер автомобиля, а «2» — количество часов. Раздвоение параметров происходит с помощью знака «*». Ещё один способ — пост-оплата. Автолюбитель до конца текущих суток может оплатить парковочное место, добравшись до стабильного интернета и воспользовавшись сайтом, либо оплатой через мобильный банкинг, используя реквизиты «Парковок Волгограда».

Отметим, помочь разобраться и решить возникающие вопросы водителям обещают в Едином круглосуточном контактном центре по телефону: +7(8442)39-73-37.

Фото из архива ИА «Высота 102»