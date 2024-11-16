Спорт

«Это надо увидеть»: «Ротор» обыграл «Аланию» в Грозном со счетом 3:1

Спорт 16.11.2024 17:29
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16.11.2024 17:29


Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 ноября, порадовал своих преданных поклонников и подарил фанатам настоящий праздник, на выезде обыграв владикавказскую «Аланию» со счетом 3:1 в 19-м туре Первой лиги. Уверенный триумф привел в  восторг многочисленную волгоградскую аудиторию болельщиков, сообщает V102.RU.

Отметим, что матч прошел в Грозном. Из-за технических проблем на местном стадионе имени Султана Билимханова организаторы не смогли провести прямую видеотрансляцию встречи. Поэтому за ходом поединка зрителям пришлось наблюдать по текстовым трансляциям в официальных соцсетях «Алании» и «Ротора».

Наставник гостей Денис Бояринцев выпустил в основе Юрия Завезёна, Глеба Шильникова и Дмитрия Лаврищева, которые в этом сезоне не являются ключевыми игроками волгоградского клуба. Кроме того, «цементировать» оборону вышел и опытный Заурбек Плиев. А вот его брат Константин остался в запасе владикавказцев. Как и экс-футболист «Ротора» Сергей Макаров.

По мнению болельщиков, сине-голубые сегодня провели лучший первый тайм в текущем розыгрыше чемпионата. Именно волгоградцы вышли вперед в матче. На 9-й минуте с передачи Михаила Мальцева забил Тимур Касимов, который отличился во второй игре подряд. «Ротор» не собирался останавливаться на достигнутом и на кураже оформил второй гол вскоре. Нападающий Дмитрий Лаврищев грамотно сработал на опережение, перехватил передачу защитника соперников и с центра штрафной отправил игровой снаряд точно в цель, удвоив преимущество.

На 32-й минуте счет до крупного довел Михаил Мальцев. Полузащитник совершил мощный проход с центра поля и затем переиграл голкипера красно-желтых Ростислава Солдатенко к радости волгоградских болельщиков, которые не смогли насладиться красивыми голами в исполнении сине-голубых в прямом эфире.

Футболисты «Алании» имели несколько шансов забить до перерыва, но на высоте оказались голкипер гостей Никита Чагров и оборона, ликвидировавшие опасность после неоднократных владикавказских атак. В итоге первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу «Ротора». 

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в перерыве отреагировал на провальное начало противостояния, сделав тройную замену. При этом после возвращения на поле сине-голубые продолжили оказывать давление на защиту осетинского коллектива. На 47-й минуте хлесткий удар Шильникова парировал Солдатенко. В целом и во второй половине «Ротор» контролировал ситуацию и долгое время справлялся с атакующим порывом владикавказцев. Только в самой концовке спокойный характер встречи прервало удаление защитника «Алании» Алексея Татаева, совершившего грубый фол на Никите Плотникове. И все же в компенсированное время хозяевам удалось забить гол престижа. После навеса с фланга отличился Алан Багаев. Но даже пропущенный мяч не помешал «Ротору» сегодня заслуженно выиграть со счетом 3:1 в тяжелейшей выездной битве. 

Болельщики, соскучившиеся по победам волгоградского клуба,  выразили сожаление, что не смогли увидеть триумф сине-голубых из-за отсутствия видеотрансляции. Но надеются, что матч удастся посмотреть в видеозаписи, так как такая возможность существует.

Таким образом, волгоградский клуб одержал шестую победу в нынешнем сезоне и набрал 26 очков, закрепившись в середине турнирной таблицы. В следующем туре команда Дениса Бояринцева 24 ноября на «Волгоград Арене» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало матча в 15-00 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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