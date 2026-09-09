Охота за бензином продолжается на волгоградских заправках





Ситуация на автозаправочных станциях в Волгограде и области по-прежнему остаётся напряжённой. Дизель есть практически везде, в то время, как за популярными марками бензина АИ-92 и АИ-95 горожане буквально охотятся. Далеко не у каждого есть возможность провести несколько часов в томительном ожидании в очереди без какой-либо гарантии уехать с заполненным баком.



На днях, как информировал региональный облкомторг, поставки топлива в Волгоградскую область начались по новой логистической схеме, а объём поступающего на заправки топлива постепенно увеличивается. Однако очереди за топливом пока не исчезли.



Горожане жалуются на режим работы заправок. Отпуск топлива для простых потребителей, не являющихся обладателями топливных карт и не имеющих определённых льгот, пока как лотерея. Люди не знают во сколько начнётся реализация бензина и на какое количество желающих его хватит. В большинстве случаев на крупных АЗС после обеда топливные колонки уже пусты. Автомобилисты в тематических чатах активно делятся друг с другом информацией о наличии топлива, прибытии бензовозов, тем самым помогая друг другу определяться, есть ли смысл штурмовать АЗС.



Одно радует, что цены на популярных у волгоградцев заправках остаются практически неизменными. Тем, кому повезёт, удастся заправить бак по привычной цене.