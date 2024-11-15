Ремонт улицы Московская в городе Краснослободске Волгоградской области, который затянулся из-за смены подрядчика, закончат до конца текущего года. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 15 ноября, в администрации региона.

- После проведения новой конкурсной процедуры на объект зашел другой подрядчик, который приступил к работам с 14 октября и закончит их до конца года, - сообщили информагентству в администрации Волгоградской области.

Ранее, напомним, жители Краснослободска сообщили редакции V102.RU о странностях ремонта улицы Московская, который должен был завершиться еще в августе текущего года. Контракт с первым подрядчиком на сумму 32 миллиона рублей был расторгнут. С новым исполнителем работ контракт заключили на сумму 32,2 миллиона рублей. Согласно документам закупки, до 30 ноября текущего года новому подрядчику предстоит выполнить все тот же объем работ, который, согласно фигурирующей в документах смете, заметно подорожал.

- Подрядная организация недобросовестно выполняла работы на объекте, в связи с чем администрация г. Краснослободска приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. По факту уже выполненных работ администрация оплату не производила, поскольку их качество не соответствовало требованиям норм, - пояснили в обладмине.

Власти Краснослобоска уведомили горожан о том, что движение по улице Московской в связи с проведением ремонтных работ будет закрыто до 20 ноября включительно. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Фото читателей V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»