В Краснослободске до 20 ноября закрыли на ремонт «золотую» дорогу

Улицу Московскую в городе Краснослободске Волгоградской области после смены подрядчика закрыли на ремонт до 20 ноября включительно. Об этом, как передает V102.RU, сообщает администрация Краснослободска.

- Просим выбирать альтернативные маршруты проезда по улицам Ватутина, пер. Кировский, ул. Ленина. Спасибо за понимание, - говорится в объявлении.





Напомним, что о странностях ремонта улицы Московская V102.RU сообщили жители Краснослободска. Работы должны были завершиться здесь еще в августе текущего года, но сроки продлили из-за смены подрядчика. Стоимость ремонта составляет свыше 30 миллионов рублей.

Фото: читатели V102.RU / администрация Краснослободска