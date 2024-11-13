Транспорт

«Золотая» дорога? Жители Краснослободска указали на странности ремонта улицы Московской

Транспорт 13.11.2024 08:34
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13.11.2024 08:34


В городе Краснослободске Волгоградской области затянулся ремонт 800-метрового участка улицы Московской, который должны были завершить еще в августе этого года. Как сообщили V102.RU местные жители, подрядчик выполнил только часть работ, после чего контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке.

- Несчастные 800-метров дороги никак не могут отремонтировать вот уже несколько месяцев, - констатируют местные жители. - Примерно до середины августа на этом объекте «конь особо не валялся». Длительное бездействие подрядчика, судя по всему, особо никого не беспокоило. В рамках исполнения данного контракта все-таки был срезан асфальт, распланированы обочины с вывозом грунта, а также выполнена большая часть предполагаемого тротуара, установлены временные знаки, вывезен строительный мусор. Но в конце августа 2024 года администрацией города Краснослободск было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.


В итоге работы на этом дорожном объекте снова замерли, а взрослые и дети вынуждены передвигаться на работу и в школу по перекопанным обочинам и недоделанным тротуарам. 

Как ранее сообщало информагентство, власти Краснослободска объявили о поиске подрядчика для капитального ремонта ул. Московской еще в конце мая 2024 года. Первоначальная цена закупки составляла 35,8 млн рублей. Победителем открытого аукциона был признан предприниматель Маркосян Артур Варданович, который согласился отремонтировать улицу Московскую за 32 миллиона рублей. В рамках исполнения контракта подрядчик должен был отремонтировать 855-метровый участок проезжей части от пересечения с ул. Ленина и сдать объект уже в августе 2024 года. За это время нужно было отфрезеровать 5 тыс. кв. метров асфальта, укрепить наиболее повреждённые места щебнем и уложить два слоя нового дорожного покрытия, а потом нанести разметку и установить дорожные знаки.


На сайте госзакупок указано, что 10 сентября 2024 года данный контракт был расторгнут. 


- Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту ул.Московская от ул.Ленина до км 0+850 N 28/24 от 19.06.2024г., заключенного с предпринимателем Маркосян Артуром Вардановичем, в связи с существенным нарушением подрядчиком его условий в части сроков выполнения работ, - говорится в информации о расторжении контракта.

Администрация города Краснослободск поясняет, что контракт с предпринимателем был заключен 19 июня 2024 года со сроком исполнения до 30 августа 2024 года. Представители заказчика 22 августа провели обследование объекта и зафиксировали, что подрядчик нарушил условия контракта в части сроков выполнения работ.


- Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становиться явно невозможным, а те работы, которые проведены, согласно письмам строительного контроля выполнены из не соответствующих материалов, - говорится в решении заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписанном главой Краснослободска Николаем Семилетовым. 

Так, на основании заключения ООО «ЦИВССМ», которое приложено к решению заказчика, ориентировочный класс бетона по прочности монолитной конструкции обоймы бортового камня тротуара не соответствует нормированному классу бетона. В протоколе изменений состояние поверхности бетона оценено как неудовлетворительное. У специалистов вызвал подозрение и щебень фракции 20-40 мм., который, согласно заключению, не соответствует ГОСТу. 


Администрация Краснослободска в конце сентября объявила новый конкурс на поиск уже другого подрядчика по ремонту улицы Московская. Примечательно, что первоначальная стоимость работ выросла с 35,8 млн рублей, которые указывались в ходе майской закупки, до 38,2 миллиона. Победителем этого аукциона стал предприниматель Франгулян Рудик Грачьяевич. С ним 14 октября заключен муниципальный контракт на сумму 32,2 миллиона рублей. До 30 ноября текущего года новому подрядчику предстоит выполнить все тот же объем работ, который, согласно фигурирующей в документах смете, заметно подорожал. 

- Остается загадкой, что же станет с теми работами, которые были выполнены ранее - в августе 2024 года? Будут ли удаляться тротуары, почему в новом контракте снова фигурируют ранее выполненные работы? - задаются вопросами местные жители. 


Редакция V102.RU направила запрос в администрацию Краснослободска с просьбой пояснить причины удорожания новой закупки и сложившуюся неоднозначную ситуацию вокруг ремонта улицы Московская.  

Напомним, что странности с ремонтом улицы Московская наблюдались и ранее. Так, еще в 2016 году новый асфальт на трассе ул. Московская – Вторая пятилетка укладывали в окружении сугробов. В 2017 году жители Краснослободска пожаловались на то, что обочины отремонтированной улицы утопают в грязи, а в 2019 году на этой дороге появились провалы и ей снова потребовался ремонт. 

Фото: читатели V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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